Отключение света в Правобережном округе Иркутска 28, 29 и 30 ноября: адреса, время. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение света в Правобережном округе Иркутска 28, 29 и 30 ноября ожидается достаточно масштабным. В перечень попали очень много улиц и домов. Где-то электроэнергии не будет в выходные, где-то - в понедельник, 30 ноября. Повезет тем, где электричество отрубят на полчаса-час, да еще ночью. Чаще всего они этого и не заметят. Но кое-где придется обходиться без возможности смотреть телевизор, греть чайник и работать за компьютером весь день, а это уже напрягает.

Приводим для вас полный список адресов, где пройдет отключение света в Правобережном округе Иркутска 28, 29 и 30 ноября. Проверяйте, не попал ли ваш дом в этот перечень, приведенный Иркутской энергосбытовой компанией и готовьтесь заранее. Энергетики приносят извинения и объясняют, что все неудобства в будущем устойчивой подачей электричества.

Отключение света в Правобережном округе Иркутска 28 ноября.

Отключение света в Правобережном округе Иркутска 28, 29 и 30 ноября.

Отключение света в Правобережном округе Иркутска произойдет 28 ноября.

Отключение света в Правобережном округе Иркутска 29 ноября.