Больше 88% заразившихся COVID-19 выздоровели в Иркутской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки, на 28 ноября, в Иркутской области стало больше на 274. Общее количество заразившихся с начала пандемии COVID-19, к этой дате составило 31812 человек. Вот конкретные данные.

-В ковидные госпитали госпитализировано 3979 человек. На 28 ноября там находится на 141 заболевшего меньше, чем насчитывалось накануне, - сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области.

Общее число справившихся с заболеванием достигло 28137 пациентов. В том числе за прошедшие сутки из больниц выписали еще 301 жителя Приангарья. Это больше 88% от всех, кто заразился.

К сожалению, болезнь коварна и врачам удается спасти далеко не каждого. С начала эпидемии не смогли победить болезнь 999 жителей региона. От COVID-19 умерли 859 ( за сутки мы потеряли 14 человек), от других заболеваний - 140 ( за сутки - 1).