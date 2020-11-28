В Иркутск летает все больше самолетов. Люди хотят посмотреть Байкал. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне любопытную информацию относительно оживления туризма в Иркутске представил сервис ЯндексПутешествия. Статистика, собранная аналитиками сервиса, неумолимо свидетельствует - поездки отдыхающих в Приангарье и на Байкал возобновились, несмотря на угрозу коронавирусной инфекции. Люди верят в лучшее, уверены, что при необходимости им окажут необходимую помощь. И, наконец, знают - движение -это жизнь. К цифрам, которые стали известны корреспонденту КП-Иркутск.

"В России постепенно улучшается ситуация с международным авиасообщением. По данным Яндекс.Путешествий, за последнюю неделю количество выполненных рейсов из Иркутска за рубеж увеличилось на 77%. Если на прошлой неделе их было 18, то на этой из города вылетело уже 32 самолета, а будет и больше, - свидетельствуют аналитики.

Это значит - перед Новым годом билеты на отдых на Байкале снова в цене. Праздники близко!