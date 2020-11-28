Моя модная маска: определились первые лидеры голосования. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда КП-Иркутск открывало конкурс "Моя модная маска", мы не думали, что он станет таким популярным! А напрасно. Средства защиты стали обязательным атрибутом. И многим хочется не просто сделать модный аксессуар, но и поделиться результатами творчества. На конкурс прислали около семи десятков различных эскизов. А возраст участников народного проекта - от 3 до 45 лет.

Чего только не подсказала фантазия «дизайнерам»: виды нашей уникальной природы, звери-защитники и краснокнижные растения нашего края, виды Иркутска, летние пейзажи, сказочные герои и многое другое!

До конца голосования осталось меньше двух недель, и мы готовы назвать имена тех, кто уже сейчас претендует на лидерство. Впрочем, конечно, все еще может перемениться. Поднажмите!

Вот имена тех, чье творчество особенно нравится публике на этот момент, на 28 ноября. За рисунок 9-летней Киры Дудиной из поселка Средний под Усольем уже отдали свои голоса 406 человек. На втором месте Константин Лазарев из Усолья-Сибирского, у него 194 голоса. Еще 166 поклонников у творчества Эмилии Титаревой из Иркутска. В пятерку самых-самых также вошли Зарина Шодиева и Александра Виноградова, совсем немного от них отстала представительница Усть-Кута Ангелина Сокольникова.

Победителей ждут призы, поэтому не скупитесь на лайки. Посмотреть на работы участников и отдать свое «сердечко» за покоривший вас рисунок можно здесь. Может вам приглянется милый грибок от самого юного участника Дениса Янчевского или девушка азиатской внешности от Лейлы Хабдаевой? А как вам нерпы-рыцари и Байкал-батюшка? Заходите и выбирайте фаворита! Голосование продлится до 8 декабря.

Голосую!

Читайте также:

Классный учитель 2020: «КП» выбирает лучшего педагога Приангарья. Голосование в конкурсе открыто с 29 сентября по 15 декабря 2020 года (подробности)