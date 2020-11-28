На День Победы в 2021 году выделили почти 33 миллиона рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конечно, все еще, увы, может измениться. В этом году а планы по торжественному празднованию юбилея Победы в Иркутской области внес свои коррективы коронавирус. Отступит ли эпидемия к 9 мая 2021 года, неизвестно. Но очень бы хотелось. Люди хотят пройти шествием Бессмертного полка по улицам областного центра и других городов, увидеть салют и шествие гарнизона. Пока все это запланировано и названа сумма, в которую обойдутся мероприятия- 33 миллиона рублей. Проект плана рассматривался накануне, 27 ноября, на заседании рабочей группы при региональном оргкомитете «Победа»

– Мы должны дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны, каждого труженика тыла, блокадника, узника концлагерей с тем, чтобы он почувствовал огромную благодарность поколений, идущих за ним. Конечно, с учетом серьезных ограничений, вызванных тяжелейшей коронавирусной инфекцией, которая первыми выбивает из жизни людей старшего поколения, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.Валентина Вобликова.

В декабре документ обсудят на заседании регионального организационного комитета «Победа» под председательством главы региона.