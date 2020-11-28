Магнитные бури не будут беспокоить сибиряков в ближайшие дни. Фото: Иван МАКЕЕВ

"В понедельник, 23 ноября, из-за восточного края Солнца появилась огромная группа пятен. Из-за этого в ближайшие дни возможны сильные вспышки на светиле. Однако на Землю они повлиять еще не смогут", - такую информацию озвучили студенты географического факультета ИГУ во время очередного прогноза погоды - как обычной, так и космической. Своей работой под руководством преподавателей они регулярно делятся на официальной странице вуза в соцсети вконтакте.

Эту информацию ранее уже подтверждал известный иркутский астроном Сергей Язев. Он рассказал КП-Иркутск, что недавно начался новый 11-летний цикл активности Солнца. И пока оно крайне слабо, чтобы геомагнитные вспышки были сильными и доходили до нашей планеты, вызывая магнитные бури. Все эти "космические неприятности" еще далеко впереди, светилу для этого понадобится несколько лет.