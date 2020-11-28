Отключение света в Иркутске 29 ноября: даты, районы, адреса. Фото: Алексей ФОКИН

Названы адреса во всех районах, где запланировано отключение света в Иркутске 29 ноября. Такое решение, вызванное необходимостью проведения ремонтных работ на опорах и линиях электросвязи, пройдет в этот день везде, исключение составит только Жилкино, Ново-Ленино и Иркутск - 2. Поэтому стоит внимательно посмотреть адреса, которые КП-Иркутск публикует ниже, по данным Иркутской энергосбытовой компании. Нет ли в этом списке вашего дома?

Стоит при этом учесть, что время, на которое запланировано отключение света в Иркутске 29 ноября, каждый раз разное. Где-то освещения не будет всего ничего, меньше часа. А где-то, напротив, придется мириться с ограничениями и без электричества весь световой день. В этом случае, вероятно, будет разумным, в этот день выбраться на дачу, за город - отдохнуть. Либо отправиться в гости к родным или друзьям. Нет такой возможности? Запаситесь на это время свечами или фонариком.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 29 ноября: центр.

Отключение света в Иркутске 29 ноября:Свердловский округ.