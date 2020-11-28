СК проводит проверку по случаю нападению собаки на ребенка в Ангарске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ангарске следователи проводят доследственную проверку по факту нападения собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Напомним, КП-Иркутск уже сообщала, что две школьницы возвращались домой через парк, когда на одну из них набросилась бродячая собака и цапнула в лицо.

- Девочка получила небольшое травмирование губы, - уточняют в ведомстве. - По данному факту следственным отделом по городу Ангарску СУ СК РФ по Иркутской области и проводится проверка.

Она должна установить, не стала ли причиной произошедшего с ребенком чья-то халатность и понесет ли кто-то за это ответственность, а если да, то какую. Для этого требуется внимательно изучить все обстоятельства этого ЧП. Будет дана оценка и действиям тех, в чьи обязанности входит организация отлова и содержания безнадзорных животных.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.