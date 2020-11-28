На ул. Депутатской в Иркутске столкнулись машины, одна из них такси. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло в одном из дворов на ул. Депутатской в Иркутске вечером 28 ноября. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции в 22.30 местного времени.

-Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что во дворе дома №42\3 столкнулись две машины -Тойота Камри и Шевроле Лачетти, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Травмы получила пассажирка такси - Шевроле Лачетти. Она доставлена в больницу. Свидетели отмечают, что в тяжелом состоянии, так как машина получила удар в бок как раз с той стороны, где она находилась. По оценкам на ДТП38 Вконтакте, где выложили фото с места аварии, водитель такси поворачивал к магазину, вторая машина в этот момент ехала прямо. В обстоятельствах столкновения сейчас разбираются сотрудники ГИБДД, они и дадут вскоре подробную информацию о том, что произошло .

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