Отключение света в Иркутске 30 ноября: адреса, сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 30 ноября, в понедельник, затронет некоторые дома в Свердловском, Ленинском и Октябрьском районах. Об этом сообщается в группе "Свет38" во "ВКонтакте". Горожан предупреждают о плановых работах заранее. Ведь где-то электричество пропадет ночью, а где-то днем, а значит, собираться на работу придется заранее.

Итак, целый день не будет электричества в домах №92 по улице Конева и №43 на бульваре Рябикова. На улицах Октябрьского района, таких как Карла Либкнехта, Партизанская, Трилиссера, Байкальская и Волжская, свет в некоторых зданиях буквально на полчаса пропадет ночью. Кроме того, отключение света в Иркутске 30 ноября коснется многих адресов в Ленинском районе - как ночью, так и днем.

Как ранее сообщал сайт irk.kp.ru, отключение света в Иркутске 30 ноября запланировано и в некоторых домах в Правобережном районе.

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 30 ноября. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 ноября. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

Отключение света в Ленинском районе Иркутска 30 ноября. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

Отключение света в Ленинском районе Иркутска запланировано 30 ноября. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

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