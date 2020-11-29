22,8 тысячи жительниц Иркутской области стали мамами с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с начала 2020-го года стали мамами 22884 женщины, на свет появилось 11 127 девочек и 11 757 мальчиков. Эти данные приводит служба ЗАГС по Приангарью ко международному Дню матери, который отмечается 29 ноября.

Интересно, что большинство из родивших в этом году землячек - молодые девушки в возрасте до 20 лет. В два раза меньше женщин стали мамами до 30 лет. Ну а реже всего появлялись на свет дети у сибирячек старше 40 лет.

Корреспонденты КП-Иркутск ранее сообщали, почему в областном центре стали реже рожать. На удивление, с пандемией коронавируса эксперты это никак не связывают. Например, одна из причин - сейчас семьи создает малочисленное поколение 1990-х.

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