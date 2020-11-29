Самосвал с углем опрокинулся на трассе в Шелеховском районе

Кадры с места ДТП в Шелеховском районе. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" во "ВКонтакте".

В Шелеховском районе вечером 29 ноября опрокинулся самосвал с углем. Фура, завалившись на бок, повредила легковой автомобиль и перекрыла проезд на 40-м километре автодороги Р-258 Байкал.

- Водитель самосвала не справился с управлением, - назвали причину ДТП в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Самосвал должны быстро поднять, чтобы освободить дорогу для других автомобилей.

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