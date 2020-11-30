Прогноз погоды в Иркутске на 30 ноября: ожидается потепление Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 30 ноября, согласно данным Яндекса, за 51 год наблюдений 25 раз была пасмурной, облачной – 19, ясным небом 30 ноября за полвека порадовало всего лишь 7 раз.

Так и сегодня, прогноз погоды в Иркутске на 30 ноября сообщает горожанам, что в 2020 году этот день снова будет бессолнечным. Ожидается легкий ветер с северо-запада со скоростью от 2.5 м/с с порывами до 8.2.

«День 30 ноября в Иркутске порадует потеплением до -7 градусов», - сообщает Яндекс. – «Атмосферное давление высокое — 736 мм рт.ст. Пойдет снег, по прогнозу выпадет 2.4 мм».

Погода в Иркутске 30 ноября: самым холодным этот день был в 1997 году. Тогда синоптики зафиксировали -36. А самое теплое – не так уж давно – в 2013-ом. В тот день столбики уличных термометров показывали плюсовые температуры. Воздух прогрелся до +2.

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