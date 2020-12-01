Отключение горячей воды в Иркутске 2 декабря: адреса, когда дадут Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жителям ряда домов в нашем городе придется кипятить воду, чтобы помыться. Потому что грядет отключение горячей воды в Иркутске 2 декабря. Оно коснется некоторых адресов во всех районах города. Но больше остальных неудобства придется терпеть тем, кто проживает в Правобережном округе.

"В основном отключение горячей воды в Иркутске будет связано с диагностикой тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе оператора теплосетей города. - В Правобережном округе теплоснабжение будет ограничено из-за ремонта подающего трубопровода на улице Пролетарская".

Если вы хотите убедиться в том, что вас не коснется отключение горячей воды в Иркутске 2 декабря, изучите таблицу ниже. В ней указаны не только точные адреса, по которым ожидаются проблемы с теплоснабжением, но и примерные сроки окончания работ.