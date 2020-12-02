Почтовая марка с Дедом Морозом по рисунку иркутянки выйдет 3 декабря. Фото: Федеральное агентство связи

Вот уже третий год подряд в стране проводится конкурс на лучшую новогоднюю марку среди жителей страны, как профессиональных художников, так и любителей. В этот раз победила в нем Светлана Киргизова из Иркутска, сообщили корреспондентам «КП»-Иркутск» в Федеральном агентстве связи. Она нарисовала Деда Мороза, который вместе со снегирем и белочкой, разглядывают волшебную книгу.

На основе этого рисунка издана почтовая марка. Уже завтра, 3 декабря, она поступит в почтовые отделения и филателистические салоны. Как сообщили в издательстве марок, тираж изделия составит 450 000 экземпляров.

В конкурсе на лучшую новогоднюю марку участвовали более 150 работ. Их прислали из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Североморска и других городов.

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