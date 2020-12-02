Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутскую область на международном телевизионном музыкальном проекте «Ты супер!» представляли участницы из Ангарска, Усолья- Сибирского, села Ользоны Баяндаевского района. Финалисткой вокального проекта для детей, оставшихся без попечения родителей, стала 18- летняя усольчанка Юлия Ушакова. С участницами конкурса встретился губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

– Иркутская область богата талантливой молодежью, и правительство региона всегда готово помогать юным дарованиям, оказывать им всестороннюю поддержку. В этом году 30 школьников Приангарья получили по 25 тысяч рублей – это премии губернатора за особые успехи в учебе, научно-технической и творческой деятельности. До 50 тысяч рублей увеличен размер стипендии за достижения в области культуры и искусства. Думаю, это хорошее подспорье для талантливой молодежи, - сказал Игорь Кобзев.

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