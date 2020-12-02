На решение экологических проблем Усолья-Сибирского направят более ста миллионов рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На мероприятия, связанные с ликвидацией накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, из федерального бюджета направят более 113 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Финансирование, в том числе, пойдет на проведение медицинских осмотров работающих в городе специалистов. Средства направят на закупку средств индивидуальной защиты, проведение исследований окружающей среды, создание условий для социально-экономического развития города.

Напомним, что Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после закрытия градообразующего предприятия «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, оставлена в зданиях цехов. Из-за опасности ядовитых утечек в городе был введен режим ЧС. В июле 2020 года глава государства поручил Правительству РФ организовать работу по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке.

На недавнем совещании, которое Владимир Путин посвятил Усолью-Сибирскому, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что территория «Усольехимпрома» взята под охрану Росгвардией, установлено ограждение по всему периметру, ограничен доступ посторонних лиц. Проведена инвентаризация хозяйствующих субъектов, произведен ремонт служебного помещения, где размещены соответствующие контрольно-надзорные службы.

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