В Иркутске презентуют книгу об эвенках и тофаларах – участниках войны

Материал для издания собирали в архивах и в рамках экспедиций

Презентация книги «Одна на всех Победа», повествующая об эвенках и тофаларах — участниках Великой Отечественной войны, пройдет 4 декабря в Музее истории города Иркутска. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале «Новости этно 2.0».

Книга была издана Центром культуры коренных народов Прибайкалья в рамках реализации проекта «Один народ. Одна страна. Одна судьба». Для сбора исторического материала и достоверных сведений были организованы экспедиции в шесть отдаленных районов Иркутской области: Качугский, Казачинско-Ленский, Киренский, Бодайбинский, Нижнеудинский, Катангский. Сбор информации шел и в различных архивах.

При работе над изданием выяснилось, что имена снайперов из числа коренных малочисленных народов хорошо знали не только в СССР, но и в Германии. За их уничтожение немецкое командование обещало высокие награды. Немцы после Сталинграда научились отличать эвенков и тофов от других народов. 12 эвенков получили звание Героя Советского Союза, среди них уроженец Катангского района Иннокентий Увачан.