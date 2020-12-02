Проект по адаптации детей-мигрантов реализуют в Иркутской области

Фото: Предоставлено КП.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Знание плюс» с проектом "Мир Бабра" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала Марина Дорохова, руководитель проектов АНО ДО «Знание Плюс», эксперт Общественной палаты Иркутской области, "Мир Бабра" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на адаптацию и интеграцию детей из семей иммигрантов в возрасте 7-15 лет, посредством изучения русского языка, культуры, истории, а также творческих и культурных мероприятий с привлечением студентов иркутских вузов и специалистов в области социально-гуманитарных наук, в том числе молодых иностранных ученых.

Фото: Предоставлено КП.

Сроки реализации проекта с 15 января по 25 мая 2021 года. В содержание включены практические занятия по русскому речевому этикету, литературный вечер с участием иркутских поэтов, олимпиада по русскому языку как иностранному «Поликультурный Иркутск», мастер-классы по созданию совместно с участниками проекта коллекции изделий оригами по специальной японской технологии, итоговый фестиваль.