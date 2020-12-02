Как корейцы отмечают Восточный Новый год

Впереди прекрасная пора - новогодние праздники. И первый в их череде – это Рождество 25 декабря. Этот день является официальным выходным и любимым всем праздником в Южной Корее. Далее 31 декабря. Однако как ни странно, но привычный Новый год здесь отмечается без энтузиазма, характерного для нас. А вот «настоящий» Новый год называется Соллаль – самое любимое торжество местных жителей. Его встречают по Лунному календарю, 1 числа первого месяца. В 2021 году Новый год по Восточному календарю придется на 12 февраля.

Корейцы, которые проживают, в Иркутске чтят традиции. Каждый год в честь торжества прием в своей резиденции устраивает консул Республики Корея в Иркутске. Обычно собираются студенты, как русские, которые изучают корейский язык, так и корейцы, преподаватели, друзья.

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Гости в «ханбоках» (традиционный наряд) играют в настольные игры, угощаются вкусными корейскими блюдами, исполняют народную песню «Ариран», которая повествует о любви Рирана (это мужское имя) и корейской девушки. А в современное время к этому добавилось еще и караоке. Также праздник сопровождается «Самульнори» - игрой на традиционных барабанах. Музыканты используют четыре инструмента. Что касается национальных игр, то самая популярная из них это ют – корейский вариант игры в шашки.

В Иркутске проживает также много семей с корейскими корнями. И они сохраняют традиции.

- Обычно на Новый год мы собираемся всей семьей за низким столом, - рассказалат вице-президент Иркутской региональной общественной организации «Центр корейской культуры» Мун Сан Мун. – Есть правило: пока самый старший член семьи не сядет за стол, никто трапезу не начинает.