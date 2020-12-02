Стало известно, как будет проходить адаптация мигрантов в России

Адаптацией мигрантов займутся духовно-религиозные центры. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Скорее всего, эти предложения будут реализованы. В чем они заключаются? Существующие духовно-религиозные центры, как, например, при Совете мусульман России, планируется использовать для того, чтобы приезжающие в Россию мигранты из всех стран бывшего СНГ быстрее привыкали к особенностям жизни в нашей стране. Как стало известно NEWS.ru, эта идея была озвучена в Совете Федерации 27 ноября.

Для координации работы с мигрантами при Федеральном агентстве по делам национальностей будет создана специальная рабочая группа. Большая часть тех, кто прибывает на работу из стран Средней Азии - люди верующие. Духовные центры необходимы им. Но не только. Остро необходим также единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи, разработку которого уже ведут специалисты министерства юстиции.

Кстати, примером успешного взаимодействия с единоверцами названа деятельность Центра правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ при Духовном собрании мусульман России. Каждый из них имеет возможность позвонить на горячую линию, посоветоваться. Также им здесь выдают и буклеты на четырех языках, где содержатся ответы на самые частые вопросы о жизни в России.