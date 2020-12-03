Проект "Межнациональный диалог" реализуют в Иркутской области

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Иркутская региональная общественная организация по защите интересов многодетных семей, сирот с детьми, матерей-одиночек «Большая семья» с проектом "Межнациональный диалог" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала директор организации Анжелика Шитова, цель проекта - укрепление дружбы, мира и согласия; гармонизация отношений между людьми разных национальностей посредством сотрудничества и обмена опытом. Среди задач – активизировать просветительскую деятельность по вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности.

В частности, планируется познакомить участников проекта с культурой и традициями разных народов Сибири, провести творческие конкурсы, мастер-класс «Национальная кукла». Также запланированы круглые столы и праздник, посвященный Дню народного единства.