Аграриям помогут в продвижении региональных брендов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Минсельхозе заявили о необходимости продвижения региональной продукции. Об этом сообщает NEWS.ru. Такая поддержка аграриев поможет встать на ноги малым и средним сельским предприятиям. А еще - даст мощный толчок гастрономическому туризму. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

На это работает госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 году ее проекты так или иначе коснулись 4,9 млн сельских жителей. Возводятся социальные и инженерные объекты, благоустроенное жилье, местное население получает новые места работы.

Сейчас проходит национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Его организатор - министерство сельского хозяйства страны. Местные сельхозпроизводители смогут дать возможность более широкому кругу потребителей познакомиться со своей продукцией.