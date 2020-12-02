1, 5 тысячи жителей Иркутска получили бесплатные лекарства от COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больные коронавирусом с 20 ноября получают лекарства бесплатно. Механизм получения препаратов отработан. В итоге люди перестали запасаться медикаментами на всякий случай и скупать их без разбору.

- К нам в аптеки поступают рецепты от городских поликлиник и ЦРБ Иркутского района. В одном рецепте может быть несколько препаратов. Чаще всего лекарства забирают родственники больных. Если требуется, препараты приносят на дом медики или волонтеры, – рассказала исполняющая обязанности директора МУФП «Иркутская Аптека» Людмила Шарапатова.

Напомним, бесплатные таблетки для лечения коронавирусной инфекции в домашних условиях, если врач не рекомендовал госпитализацию в ковидный госпиталь, выдают по постановлению правительства России. Результатом этого и стал отказ от приобретения медикаментов про запас. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.