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Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда может начаться вакцинация населения Иркутской области от COVID

В декабре прививки поставят медицинским работникам
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Стало известно, когда может начаться вакцинация населения Иркутской области от COVID.

Стало известно, когда может начаться вакцинация населения Иркутской области от COVID.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На вопросы о том, когда начнется вакцинация населения Иркутской области от коронавирусной инфекции, в прямом эфире ответила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

-Пока вакцину поставили 42 медицинских работника и чувствуют они себя хорошо, - отметила она. - В ближайшее время в регион должно поступить еще 2000 доз этого препарата и ею также будут привиты медики.

Что касается населения Иркутской области в целом, то, по предварительным прогнозам, массовая прививочная кампания начнется не раньше первого квартала 2021 года. Доктора пока затрудняются и сказать, чьего производства будет препарат - московского института Гамалеи ( его будут ставить врачам и медсестрам) или новосибирского "Вектора". Оба они успешно прошли регистрацию и сейчас производятся.

Кроме того, отмечено, что прививки от коронавируса будем ставить впоследствии как и от гриппа - каждый год. Вирус постепенно станет сезонным.

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