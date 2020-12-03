Без тепла и света остался поселок в Иркутской области из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Энергетический коллапс произошел этой ночью в поселке Тубинский в Усть-Илимском районе Иркутской области. Около полуночи пропало электричество, а вместе с ним и холодное водоснабжение. Из-за отсутствия электроэнергии остановилась и котельная. Пропало и тепло…

«Без электроснабжения и холодного водоснабжения остались жильцы 231 дома и 4 соц.объекта», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «В результате остановки котельной без теплоснабжения 76 жилых домов и 4 социально-значимых объекта».

Восстановительные работы продолжаются всю ночь. Задействовано 13 специалистов на 6 спец.машинах. Как сообщили «КП»-Иркутск» в Иркутской электросетевой компании, ориентировочное подключение поселка к электричеству произойдет 3 декабря в 10.00.

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