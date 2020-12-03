В бодайбинской районной больнице готовят помещение для нового томографа

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Бодайбинский район посетил местную больницу, где 17 ноября завершился ремонт инфекционного отделения. В медицинском учреждении для лечения пациентов с COVID-19 развернули 21 койку. Две палаты оборудовали аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, дополнительно были установлены кислородные концентраторы.

В настоящее время ремонт идет в детском отделении больницы и в помещении, где планируется установить новый томограф.

- Работы по подготовке помещения должны завершиться в конце декабря. Сейчас остаются вопросы по доставке оборудования для подключения мультиспирального компьютерного томографа, - отметил Игорь Кобзев и поручил профильным ведомствам решить проблему в кратчайшие сроки.

Также в Бодайбо глава Приангарья встретился с активом муниципалитета. Многие вопросы были связаны с пандемией коронавирусной инфекции. Жители интересовались, как школьникам учиться дистанционно при плохой интернет-связи, как решается вопрос с нехваткой медицинской работников. Кроме того, на встрече поднимались проблемы содержания дорог и дорогостоящего авиасообщения с областным центром. По итогам общения с жителями Бодайбинского района губернатор области дал ряд поручений.

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