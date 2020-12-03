40-летнего иркутянина ищут с 10 ноября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска продолжают розыск Романа Максимова. Мужчина ушел из дома днем 10 ноября и до сих пор о том, где он находится, ничего неизвестно. Сотрудники МВД передают приметы пропавшего. На вид Роману около 40 лет, телосложение среднее, одет был в осеннюю черную куртку без капюшона, синие флисовые джинсы, темно-синие туфли, серо-голубую кофту с треугольным вырезом.

«Ростом Максимов около 175 см, лицо европейского типа, глаза карие, волосы короткие», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД Приангарья. – Есть особая примета - на голове под волосяным покровом ярко выраженный псориаз.

Если вы видели Романа Максимова после 10 ноября, позвоните полицейским.

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