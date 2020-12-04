Иркутские спасатели эвакуировали пострадавшую с кордона нацпарка.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Иркутска эвакуировали из труднодоступной местности женщину с подозрением на инсульт, сообщает ИА "Байкал-Инфо". Вместе с супругом она живет в таежной глуши.

Супругу пришлось экстренно выходить на связь с руководством Забайкальского нацпарка, чтобы сообщить, что требуется помощь. Оказалось, что 60-летней сотруднице парка, которая вместе с мужем находится на Южном кордоне – между мысом Самаринский и поселком Давша Северобайкальского района Бурятии, стало плохо, возможен инсульт. На помощь ей из Иркутска отправили Ми-8. В поселке Усть-Баргузин пилоты взяли на борт спасателей.

- Погода и месторасположение кордона, где находилась пострадавшая, позволили экипажу подлететь прямо к домам.Мы забрали женщину и транспортировали ее сначала в аэропорт, а затем в приемный покой скорой помощи посёлка Усть-Баргузин, - пояснил спасатель 1 класса Усть-Баргузинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Алексей Дученко.

Сейчас сотрудница нацпарка находится в больнице, ее жизнь в безопасности.