Фестиваль казачьей культуры пройдет в Иркутске

Фото: Дома народного творчества.

Фестиваль казачьей культуры планируется провести в декабре в Иркутске в онлайн-формате. Как рассказала Наталья Дмитриева, ведущий специалист по жанрам народного творчества Иркутского областного Дома народного творчества, сейчас казачьи коллективы со всего региона присылают видеоматериалы. Записи уже поступили из Боханского, Усть-Илимского, Братского, Тулунского, Зиминского и других районов Приангарья, а также из города Иркутска. В целом работы прислали свыше 45 коллективов. Жюри изучает полученные материалы. Победители будут приглашены в столицу региона для записи онлайн-концерта, который потом можно будет послушать и посмотреть на YouTube-канале Дома народного творчества.

Также в целях возрождения, развития и сохранения традиций обрядов, песенной, музыкальной и танцевальной самобытной казачьей культуры общество «Центральное казачье войско» организует в декабре онлайн-семинары. Они посвящены мужской воинской культуре, бытовой и народно-сценической хореографии, вокалу, декоративно-прикладному искусству и народному костюму, государственной поддержке казачьей культуры.