Иркутяне стали реже занимать деньги до зарплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на сложности с работой в Приангарье (безработица все еще на уровне 3,9%), жители Иркутска все же стали меньше занимать до зарплаты. Как стало известно "КП"-Иркутск, средняя сумма микрозайма в нашем городе за год снизилась на 6,5% - с 7628 до 7136 рублей.

- Наибольший средний размер займа до зарплаты в октябре зафиксирован в Белгородской области (11,23 тыс. руб.), Москве (11,04 тыс. руб.), Ростовской области (9,09 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (8,99 тыс. руб.), а также в Краснодарском крае (8,89 тыс. руб.), - приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

Эксперты поясняют, что весной микрокредиты выдавали редко из-за карантина. Летом, когда ограничения сняли и офисы возобновили работу, в долг стали давать даже чаще, чем год назад, так сказать, "наверстывая" упущенное. А теперь снова наблюдается спад займов.

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