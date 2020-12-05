ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду обыграл ЦСК ВВС по буллитам. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» добились очередной победы в домашнем матче Высшей хоккейной лиги. На родном льду «оранжевые» обыграли ЦСК ВВС из Самары со счетом 3:2. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

В первом периоде команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами, и укшли на перерыв при сухом счете на табло. Зато во втором отрезке ангарчане смогли поразить ворота гостей дважды. Точные броски нанесли Илья Берестенников и Денис Игнашин. В дебюте заключительного периода хоккеистам ЦСК ВВС удалось не только отыграть одну шайбу, но и восстановить равновесие благодаря голам Александра Степаненко и Никиты Михайлова.

Основное время матча закончилось вничью, и встреча перетекла в овертайм. В нем соперники выявить победителя не смогли. А вот в серии буллитов удача улыбнулась хозяевам. Победу «Ермаку» принес Максим Юшков.

Следующий матч «Ермак» проведет 6 декабря. Дома ангарчане примут тольяттинскую «Ладу».