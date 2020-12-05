Погода на 5 декабря в Иркутске: днем небольшой снег и до -13 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похолодание, пришедшее в Иркутск на этой рабочей неделе, задержится в нашем городе и на выходные. Так, в ночь на субботу, 5 декабря столбик термометра опустился до -24 градусов. Днем синоптики такого мороза не обещают. Температура ожидается -11, -13 градусов. Также пройдет небольшой снег, ветер подует северо-западный 7-12 м/с. Так ч о, выходя из дома, горожанам стоит как следует утеплиться.

По Иркутской области холоднее. Днем, 5 декабря переменная облачность, температура -10, -15 градусов, также возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 14 м/с.

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