20-летняя сибирячка взяла кредит в 230 тысяч рублей и «подарила» все деньги мошенникам

20-летняя сибирячка взяла кредит в 230 тысяч рублей и «подарила» его мошенникам Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники продолжают успешно обманывать жителей Иркутской области. Причем не только пенсионеров. На днях на удочку преступников попалась 20-летняя работница салона сотовой связи из Усолья-Сибирского.

Аферисты позвонили ей и представились сотрудниками банка. Затем они сказали девушке, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы этого избежать, мошенники посоветовали сибирячке войти в онлайн-банк и самой оформить кредит на себя. Она так и сделала. После этого сняла деньги, отправилась к банкомату. Совершив 14 переводов, доверчивая сибирячка отправила на различные телефонные номера в общей сложности 230 тысяч рублей. Тем самым она думала, что перечисляет деньги на счета для того, чтобы «аннулировать» полученный кредит.

- На этом мошенники не успокоились, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они попросили обманутую девушку продиктовать полный номер карты и три цифры с оборотной стороны. Та вновь поверила, и аферисты украли со счета еще 6 тысяч рублей.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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