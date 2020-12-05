Два человека сгорели на пожаре в частном доме в Усть-Илимске

Три человека сгорели на пожаре в частном доме в Усть-Илимске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Частный дом на улице Энергетиков в Усть-Илимске загорелся ранним утром, 5 декабря. Через несколько минут на место приехали пожарные и потушили огонь. При разборе завалов здания, спасатели нашли тела двух мужчин. Почему они не смогли выбраться из горящего дома, пока загадка.

- Начата проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас эксперты устанавливают личности погибших мужчин. Помимо этого, опрашиваются очевидцы, проводятся экспертизы. Причину пожара выясняют дознаватели.

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