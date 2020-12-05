В Бурятии спустя 7 лет нашли тело мужчины, которого застрелила жена Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Останки человека, завернутые в одеяло и фрагмент брезентовой ткани со следами крови. Такую страшную находку нашли в октябре этого года во время земляных работ возле села Верхний Бургалтай в Бурятии. После исследования выяснилось, что это останки местного жителя, который пропал без вести 7 лет назад.

Версию о том, что мужчина возможно был убит во время бытовой ссоры, следователи выдвинули, когда нашли мелкий домашний мусор, который был в свертке с телом покойного. На допрос вызвали жену погибшего. Она начала путаться в показаниях, и тогда ее слова решили проверить на полиграфе. Однако, этого так и не произошло. Женщина сама призналась, что 28 сентября 2013 года во время семейной ссоры на почве наркотической зависимости мужа, защищаясь от его нападения, выстрелила ему в голову из пистолета. От ранения мужчина скончался на месте. После этого женщина завернула тело в одеяло и фрагмент брезента, на автомобиле вывезла за город, и закопала. Пистолет она выбросила в колодец. Его кстати, следователи уже нашли.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняется полная картина преступления, проверяется версия женщины об обороне.