ДТП в Осинском районе: два человека пострадали в столкновении Тойоты и Жигулей Фото: Иван ВИСЛОВ

ВАЗ-2105 и Toyota Carina столкнулись в Осинском районе. Авария произошла вечером, 5 декабря. Известно, что в автомобилях было 7 человек. Среди них есть пострадавшие.

- Помощь врачей понадобилась двум пассажирам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас во всех причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз напоминают водителям Приангарья соблюдать все правила дорожного движения на городских улицах и на трассах.

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