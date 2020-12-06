МЧС: в Иркутской области 6 декабря ожидаются метели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели Иркутской области предупреждают об ухудшении погоды в северных районах региона. Там, 6 декабря, ожидается сильный ветер и метели. Скорость потоков ветра будет достигать временами 15-17 м/с при порывах, в остальное время 5-10 м/с.

В южных и центральных районах Приангарья пойдет небольшой снег. Здесь ветер ожидается от 2-7 до 14 м/с. Облачность сегодня переменчивая.

«Температура днем -8..-13, при облачной погоде -15…-20», - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

В Иркутске сегодня также немного ветряно, дует с северо-запада 5-10 м\с, уличные термометры днем покажут -11…-13 градусов. Как сообщает Яндекс, атмосферное давление 6 декабря высокое – 733 миллиметра ртутного столба.

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