Стало известно, продлят ли режим самоизоляции для сибиряков старше 65 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крайний раз режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продляли до 7 декабря, поэтому многих интересовало: что дальше? Ответ на этот вопрос накануне дали региональные власти. После заседания Оперативного штаба по коронавирусу стало известно, что режим продлен до 17 января.

«Работающие жители региона этой возрастной категории по-прежнему могут оформить больничный лист», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как отметил глава региона, к пожилым людям нужно особое внимание, поэтому он поручил составить график возвращения ковидных госпиталей к первоначальному профилю работы. Как только это станет возможно, первыми перепрофилируются обратно онкоцентры, госпиталь ветеранов и гериатрический центр.

Читайте также:

Попала в больницу во второй раз в жизни: 98-летняя сибирячка победила коронавирус. Дулмажаб Николаева из Бурятии чувствует себя отлично (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08