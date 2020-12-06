Иркутянка заплатила налоги и долги ЖКХ, чтобы продать квартиру Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянка решила оплатить услуги ЖКХ и налоги только после того, как судебные приставы запретили совершать регистрационные действия с ее недвижимостью. Долги женщина отдала только когда решила продать квартиру.

«Хотя о возбуждении производства должница была уведомлена, в добровольном порядке она нужные суммы – 67 000 рублей в налоговую и 71 тысячу за услуги ЖКХ – не выплатила», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

После оплаты долгов, сибирячка смогла продать свою квартиру в 73 кв.метра в центре города. Правда, прежде ей еще пришлось выплатить 14 000 рублей в качестве исполнительского сбора.

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