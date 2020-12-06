Житель Иркутской области пытался найти собаку при помощи «экстрасенса» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Меня обманули, я заплатил ей пять тысяч рублей, приехал, а моей пропавшей собаки на указанном месте – не было, - поделился с сотрудниками МВД Приангарья 33-летний мужчина.

В своем желании найти домашнего любимца породы хаски его владелец был готов на все. Как стало известно КП-Иркутск, он обратился к «экстрасенсу», приехав к ней в соседний город Усолье-Сибирское. За указанный адрес 51-летней женщине заплатил 5 000 рублей, но счастливого воссоединения не произошло. Тогда сибиряк обратился в полицию.

«Пес был там, но пока хозяин ехал, убежал в лес», - рассказала полицейским свою версию «экстрасенс».

Проводится проверка. Сотрудники МВД просят жителей региона скептически относиться к разного рода гадалкам, магам и экстрасенсам, сохранять благоразумие.

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