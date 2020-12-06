269 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 269 заболевших. Таким образом, число случаев заболевания превысило 34 тысячи, если быть точными на 6 декабря в Приангарье подтверждено 34 014 диагнозов COVID-19.

«В больницах остаются 3889 пациентом с новой коронавирусной инфекцией», - сообщили КП-Иркутск в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области.

За сутки выздоровели 112 человек, всего сначала пандемии с инфекцией справились 29 802 заболевших. Медики также рассказали о смерти еще 8 зараженных: 7 человек умерли от коронавируса, еще одного зараженного сгубили иные болезни.

Жертвами пандемии с начала распространения в регионе COVID-19 стали уже 1116 пациентов: причиной смерти 968 стал именно коронавирус, еще 148 - другие заболевания.

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