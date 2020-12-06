13-летняя девочка едва не погибла, оказавшись в ледяной воде реки Ангара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это спасатели? Тут девушку уносит вниз по Ангаре от Глазковского моста, - позвонили в МЧС очевидцы.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутска тут же выдвинулись на месте, по пути позвонив директору водно-моторной станции, которая находится ниже по течению. Евгений Макаренко по счастливой случайности в это время как раз был в районе Московских ворот. Держащуюся на плаву девушку он заметил, подплыл к ней на лодке и вытянул из воды, довез до станции, вызвал врачей.

«До их приезда девушку отогревали горячим чаем, дали в сухие теплые вещи», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасенная 13-летняя школьница рассказал, что она была на мосту, и случайно оказалось в воде.

«Девушке повезло, что она осталась жива после падения с моста, а верхние вещи сыграли роль поплавка - спасательного жилета - и не дали ей утонуть, ведь она проплыла больше 500 метров», - говорят сотрудники МЧС.

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