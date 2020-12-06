Видеокамеры появятся на ж/д переезде на улице Трактовая в Иркутске Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Железнодорожный переезд на улице Трактовая в Иркутске возможно оборудуют камерами видеонаблюдения. Возможность появления там комплекса фото и видеофиксации обсуждается сотрудниками ВСЖД с представителями ГИБДД и администрации города.

В 2021 году на этом участке автодороги пройдет ремонт. О необходимости установки там дублирующих светофоров, информационных электронных табло, искусственных неровностей, чтобы водители снижали скорость, говорят ДТП. С начала года там случилось уже две аварии, произошедшие из-за невнимательности автомобилистов и нарушения правил ПДД.

На переездах ВСЖД, как сообщает пресс-служба организации, с начало года произошло 10 аварий, один человек погиб. И причиной этих ДТП были нарушения со стороны водителей автотранспорта.

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