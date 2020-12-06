Женщина сломала ноги, выпрыгнув из окна горящего здания в Иркутске

Женщина сломала ноги, выпрыгивая из окна горящего здания в Иркутске. Фото: скриншот с видео в группе Инцидент|Иркутск

В Иркутске вечером, 6 декабря, загорелся многоквартирный деревянный дом № 11 на улице Свердлова.

«Сообщение о пожаре поступило в 20.34 вечера», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «В тушении задействованы 19 человек на 6 спец.машинах».

Пожарным, прибывшим на место возгорания, пришлось эвакуировать жильцов. Всего спасено 15 человек, в том числе 1 инвалид. Погибших нет, но есть пострадавшие.

«Женщина прыгнула со 2-го этажа, сломала ноги», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Приангарья.

На данный момент огонь локализован на площади 270 квадратных метров.

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