Погода в Иркутске 7 декабря: самым холодным этот день был в 1975 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 7 декабря за 52 года метеорологических наблюдений чаще всего была пасмурная: серость была 31 раз, ясно всего 2 дня, 19 дат были с переменной облачностью. Сегодня, 7 декабря 2020, синоптики обещают переменную облачностью.

«Сегодня будет привычная для декабря погода, столбики уличных термометров покажут днем -13 градусов», - сообщает Яндекс.

По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, сегодня пройдет без осадков, ветер ожидается со скоростью 3-8 м/с.

Кстати, как сообщили КП-Иркутск в Яндексе, самым холодным этот день был в 1975 году – на улице было -36. А самая теплая погода 7 декабря «баловала» иркутян в 1986 – дневная температура колебалась около 0 градусов.

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