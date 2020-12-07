Трафареты на окна, Ирина Антонова, технологии интересовали иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чем интересовались на минувшей неделе иркутяне? Ответ на это знает поисковая система Яндекса. Специалисты собрали самые популярные запросы сибиряков на неделе с 30 ноября по 7 декабря. Большинство наших земляков уже начали готовиться к Новому году, «вбивают» в окно поиска «трафареты на окна новогодние». Украшать свои дома в первые дни декабря, судя по всему, решило большинство.

Потрясло сибиряков известие о смерти директора и президента Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирины Антоновой. Доктора искусствоведения умерла на 99-ом году жизни. Ее похоронили 4 декабря на Новодевичьем кладбище.

Также жителей Приангарья интересовались новыми технологиями, почтили память павших воинов в День неизвестного солдата, смотрели матч «Спартак» -«Тамбов», проходили тест по истории Великой Отечественной войны и читали все о СПИДе в день борьбы с ним.

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