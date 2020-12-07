Пьяного водителя, лишенного водительских прав, задержали в Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Погоня за нарушителем. В городе Черемхово Иркутской области полицейским накануне пришлось погоняться за автомобилистом, не остановившимся на их требование. Как оказалось позже, водителю было что скрывать. Мужчина уже ранее был лишен водительского удостоверения и в то же время был в нетрезвом состоянии.

«45-летний местный житель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской обалсти. – «По внешним признакам он и в этот раз был пьян, от прохождения медицинского освидетельствования отказался».

Сотрудники ГИБДД составили 4 протокола по административным правонарушениям, также собран материал для возбуждения уголовного дела за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии.

Читайте также:

Автобус и Лексус столкнулись в Братске: погибла 28-летняя женщина. За жизнь пассажирки седана борются врачи (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08