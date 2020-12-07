Третий этап исследования на иммунитет к коронавирусу стартует 7 декабря в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на этой неделе начнется третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Сдать анализы смогут те жители региона, кто принимал участие в первых двух этапах.

Впервые коллективный иммунитет сибиряков к COVID-19 измерили в июле, тогда он составил всего 5.6% от количества тестируемых. Анализы, конечно, берут не у всех, а у контрольной группы – представителей разных возрастов, выбранных для исследования. Второй этап, проведенный в октябре, показал, что часть из группы уже обзавелись антителами, они были найдены у чуть более 12% участников.

«Приглашения участникам, информация о режиме работы пунктов забора биологического материала поступит каждому индивидуально», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Анализы у наших земляков возьмут до 18 декабря. Их результаты им объявят, а после мы узнаем, насколько увеличилась коллективная защита жителей Приангарья.

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