Сибиряку грозит до 2 лет тюрьмы за продажу арестованного автомобиля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Иркутской области выплачивал алименты на своих троих несовершеннолетних детей не в полном объеме. Накопился долг – 100 000 рублей. Когда исполнительный листок о взыскании денег поступил к судебным приставам Зиминского района, они предупредили, что если сумма не будет выплачена, начнут применять принудительные меры.

Когда срок для добровольного погашения задолженности прошел, специалисты арестовали автомобиль должника - ВАЗ-21063, 1993 года выпуска. Машину забирать не стали, оставили ему на ответственное хранение.

«С целью избежать изъятия своего имущества в счет погашения задолженности, должник продал арестованное имущество, вырученные денежные средства потратил на личные нужды», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

А это статья. По данному факту возбудили дело по части первой статьи «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на 2 года.

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